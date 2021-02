Scegliere il miglior orologio spendendo il meno possibile: ecco cosa valutare

Milano, 8 febbraio 2021 – La maggior parte delle persone non hanno un solo orologio, ma ne possiedono più d’uno da indossare in base alle proprie esigenze, all’outfit, all’umore della giornata. I modelli in commercio sono moltissimi, così come i brand e le caratteristiche che si possono riscontrare nei prodotti della categoria.

Ci sono brand storici noti a tutti, ma anche nuovi marchi di tendenza di ottima qualità. La scelta del giusto orologio da acquistare per sé o per un regalo, non è cosa facile, ma fattibile se si procede step per step, valutando ogni singolo elemento di selezione. Vediamo come si può procedere per trovare l’orologio giusto.

Questione di budget

Dal titolo di questo articolo è chiaro che intendiamo parlare di come spendere poco. È bene sottolineare, comunque, che quando parliamo di orologi economici non s’intende “orologi di bassa qualità”, ma piuttosto di orologi che si possono comprare a prezzi d’occasione, risparmiando, seppure essi siano di discreta qualità ed in ogni caso belli dal punto di vista estetico.

Moltissimi brand oggi producono orologi proponendo differenti fasce di prezzo, in modo da poter accontentare sia coloro che non intendono badare a spese, sia chi invece si è posto un limite di budget preciso. Un buon marchio saprà in entrambi i casi soddisfare le esigenze proponendo un articolo di qualità, durevole, preciso. Per abbassare il costo del prodotto magari si offrirà un prodotto più classico senza chissà quali funzionalità particolari, un meccanismo al quarzo, il cinturino più semplice, un package essenziale.

Quali possono essere le caratteristiche di un orologio economico?

Buoni rivenditori difficilmente propongono alla propria clientela prodotti di scarsa qualità, anzi di solito non accade affatto. È più facile che, come anticipato, si punti ad abbassare il prezzo con altre strategie. Un orologio al quarzo ha, per esempio, un costo inferiore rispetto ad un movimento automatico meccanico, senza contare che è molto più diffuso. In fondo basta ogni 2 anni o più investire 5 minuti da un orologiaio per cambiare la batteria, ad un costo effimero, per avere il proprio orologio funzionante.

Funzionalità particolari come cronografo, altimetro, barometro ed altre sono altri elementi che possono far salire il prezzo, ma che di fatto servono oggettivamente a poche persone. Un prodotto semplice segnatempo con al massimo la data o la sveglia avrà di certo un costo inferiore ed accessibile. Ad incidere su questo è anche il cinturino: quelli in nylon ed in pelle, che sono oggi molto di tendenza, sono solitamente più economici rispetto ad un acciaio a maglie.

È tempo di saldi ed occasioni anche per gli orologi!

Chi intende risparmiare sul costo dell’orologio può anche molto semplicemente fare attenzione a quando sceglie di acquistarlo e a quale rivenditore si affida. I prezzi migliori si trovano, come si può immaginare, sul web: i migliori portali spediscono rapidamente nel giro di 24-48 ore e offrono molto spesso la spedizione gratuita con un acquisto minimo anche basso.

In questo periodo in particolare è anche tempo di saldi, quantomeno su internet e i buoni e-shop li fanno anche su accessori come gli orologi. Si possono quindi acquistare questo tipo di articoli anche al 40% di sconto, risparmiando non poco.

L. M.