Usmate Velate: Cantieri via Europa – Parco Scaccabarozzi – FOTO

Proseguono i lavori dei progetti approvati dalla giunta comunale

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 8 febbraio 2021 – Avanzano i lavori di riqualificazione della pista ciclopedonale di via Europa col rifacimento del manto di copertura e dei cordoli di protezione, il restyling della banchina di separazione dalla carreggiata con il posizionamento di nuove essenze arboree necessarie per consentire di muoversi in bicicletta o a piedi in totale sicurezza lungo uno degli assi viari più importanti del territorio

Per l’intervento, voluto dall’Amministrazione Comunale in un’ottica di manutenzione e miglioramento dell’esistente, si è reso necessario il taglio di piante le cui radici, crescendo appena sotto il livello dell’asfalto, avrebbero potuto compromettere il rifacimento del manto come accaduto in passato. In loro sostituzione, saranno piantumate essenze che meglio si adattano con le specifiche di una pista ciclopedonale urbana.

Proseguono inoltre i lavori per la riqualificazione del patrimonio arboreo del parco di Villa Scaccabarozzi. L’intervento, basato su uno studio redatto da un agronomo, prevede interventi di potatura, pulizia e di tagli di essenze ammalorate e pericolose al fine di restituire all’utenza un parco da frequentare in sicurezza. Proprio per incentivare la sua fruizione verranno realizzati nuovi percorsi pedonali e aree di sosta.

I lavori sono finanziati da Regione Lombardia grazie all’esito positivo della complessa procedura alla quale ha partecipato l’Amministrazione Comunale, presentando quattro progetti ritenuti ammissibili al contributo per un totale di 500.000 euro complessivi.

La decisione dell’Amministrazione Comunale, anche in base alle tempistiche stringenti previste dalla Regione per accedere al finanziamento, è stata quella di concentrarsi su interventi che erano già stati individuati come obiettivi da attuare, come i nuovi colombari del cimitero di Velate, le luci LED per il palazzetto dello sport, la pista ciclopedonale di via Europa e la manutenzione del parco di Villa Scaccabarozzi.