Usmate Velate. Emergenza Coronavirus: i decessi totali salgono a 13

Gli attuali positivi sono 34, 3 classi del territorio in quarantena

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 8 febbraio 2021. Sono 34 i cittadini residenti a Usmate Velate che, allo stato attuale, risultano ancora positivi a Covid-19. Dall’inizio della pandemia, complessivamente sono 506 le persone risultate positive a Coronavirus.

Cresce, purtroppo, il numero delle vittime a seguito di Coronavirus: proprio nei giorni scorsi, a Usmate Velate si è registrato il tredicesimo caso dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Sotto strettissimo monitoraggio anche la situazione nelle scuole del territorio: attualmente sono in quarantena una classe quinta della scuola Casati e due terze della scuola Luini, con gli alunni che stanno proseguendo nelle lezioni attraverso la consueta modalità della Didattica a Distanza.

“Sono numeri che confermano la presenza del virus sul territorio e dimostrano che l’emergenza non è affatto finita – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Serve prudenza, precauzione e attenzione. Come Amministrazione Comunale ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del proprio caro”.

V.A.