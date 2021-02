Bollate: Nuovo insediamento per il “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze”

(mi-lorenteggio.com) bollate, 9 febbraio 2021 – Tre appuntamenti importanti per il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 2021. Si comincia oggi, 9 febbraio (scuole: Iqbal Masih, don Milani, Gramsci, Leopardi), con il bis venerdì 12 febbraio (scuole: Rosmini; Diaz, Marco Polo, Fratellanza, Montessori e Verdi), con la consegna delle mascherine ai consiglieri neo eletti e agli uscenti da parte del Sindaco di Bollate.

Segue l’appuntamento del prossimo 25 febbraio con la convocazione, per la prima volta in modalità solo online, del nuovo Consiglio dove si procederà anche all’elezione di sindaco e vicesindaco junior.

Oltre alle mascherine con il logo del Comune, Sindaco e Assessore consegneranno anche gli attestati ai nove ragazzi che lasciano il Consiglio, ringraziandoli per il lavoro svolto e per l’entusiasmo pioneristico messo in questa fase di start up del progetto.

“Siamo orgogliosi del modo in cui i ragazzi hanno risposto e continuano a rispondere a questo progetto – dicono i due amministratori senior. Si tratta di un bell’esercizio di educazione civica con cui i ragazzi si mettono alla prova, per conoscere le istituzioni e avvicinarsi, fin da piccoli, al governo della loro città. Per loro si tratta di un’assunzione di responsabilità sia nei confronti dei coetanei che della collettività. Per noi l’opportunità di ascoltare e comprendere meglio il punto di vista dei più giovani, costruendo tutti insieme la Bollate a misura di ragazza e di ragazzo che è nel nostro programma amministrativo”.