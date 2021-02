Milano, XXIX Giornata del Malato, giovedì 11, Delpini al Don Gnocchi e alla Basilica di Santa Maria di Lourdes

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 febbraio 2021 – Giovedì 11 febbraio, in occasione della XXIX Giornata mondiale del Malato, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà:

– la liturgia della Parola, alle 11 al Santuario diocesano “Beato don Carlo Gnocchi” (via Capecelatro 70, Milano)

– la Santa Messa, alle ore 15.30 nella Basilica di Santa Maria di Lourdes (via Lomazzo 62, Milano), dove si svolgeranno anche altre celebrazioni diocesane.

Entrambi gli eventi potranno essere seguiti in diretta sul portale diocesano www.chiesadimilano.it.

«Dopo un anno di pandemia, ci siamo riscoperti tutti più fragili – spiega il Vicario episcopale, mons. Luca Bressan, che con l’Ufficio per la pastorale della salute promuove l’incontro della mattina -. A lungo abbiamo pensato di poter governare le debolezze del corpo e di poter allungare la vita a nostro piacimento. Invece è bastato un semplice virus per mettere in discussione tutte le nostre certezze. il pericolo è che, concentrandoci su noi stessi, si stenti a intuire il compito che abbiamo come credenti: mostrare che c’è un futuro, che la morte non conclude tutto. C’è bisogno di un significato, di darsi un perché in questa che l’Arcivescovo chiama “emergenza spirituale”».