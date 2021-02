Opera. La biblioteca si rifà il look

(mi-lorenteggio.com) Opera, 9 febbraio 2021 – In questi mesi di chiusura forzata e servizi a singhiozzo, l’Amministrazione non si è fermata. Anzi ha sfruttato questo tempo come occasione favorevole per migliorare e ridefinire la distribuzione dei locali della biblioteca, con l’obiettivo di garantire a tutti i lettori e frequentatori (bambini, ragazzi, adulti, studenti, anziani) di ritrovarsi, quando sarà possibile, in un luogo pensato per soddisfare maggiormente le diverse esigenze di utilizzo della struttura. “Vogliamo offrire, una volta concluso questo periodo emergenziale – spiega il primo cittadino Antonino Nucera – un ambiente confortevole, capace di soddisfare a tutte le esigenze dei fruitori del Polifunzionale, un luogo che riesce a coinvolgere e far interagire cittadini di diverse età”.

Nello specifico si è valutato, anche grazie ai suggerimenti raccolti dal questionario di gradimento somministrato all’utenza (dicembre 2019), di riservare un locale del centro Polifunzionale ai piccoli utenti della biblioteca (età 0/8). L’area bambini e ragazzi non farà più parte della sala grande ma avrà una location esclusiva: diverrà un luogo accogliente e funzionale, progettato per ospitare le attività di animazione alla lettura e gli incontri con i gruppi classe. E’ stata prevista anche un’area morbida destinata alle letture genitore/bambino e delle scaffalature pensate per favorire l’accesso ai libri in autonomia: questi spazi saranno dotati anche di tavoli e sedute adatte alle differenti fasce d’età. La spazio in sala grande sarà ridistribuito equamente con un aumento di circa il 30% delle sedute attuali, così da accogliere le richieste di studio condiviso e consentire, una volta superato lo stato emergenziale, ad un maggior numero di ragazzi di usufruire della nostra biblioteca. Per gli amanti dello studio silenzioso segnaliamo che la sala studio sarà riposizionata garantendo la conformazione attuale: gli studenti potranno continuare ad utilizzare postazioni individuali e riservate, sempre in un’ottica migliorativa e più funzionale. Nel frattempo, l’entra di Regione Lombardia in zona gialla ha permesso alla biblioteca di riaprire i battenti dopo il periodo di lockdown. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, – previa prenotazione – è possibile frequentare le sale dedicate allo studio individuale, la consegna e il ritiro di libri al banco.