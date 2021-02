Opera (Mi). Uccelli selvatici morti ritrovati nelle campagne di Mirasole, sospetto avvelenamento

(mi-lorenteggio.com) Opera, 9 febbraio 2021 – “Voglio chiarezza su questa vicenda”. Il sindaco non usa mezzi termini e chiede ulteriori controlli dopo il ritrovamento, nelle campagne di Mirasole, dei corpi senza vita di 3 tra ibis e colombacci, uccelli selvatici tipici della fauna della Pianura Padana. Le prime verifiche di ATS non hanno escluso la possibilità che si tratti di avvelenamento, ma ulteriori analisi sono in corso di svolgimento. Nel frattempo, dopo il primo intervento delle guardie ecologiche, l’amministrazione ha predisposto un ulteriore sopralluogo da parte della protezione civile per monitorare il terreno.

“Dalle prime ricostruzioni – spiega Antonino Nucera, primo cittadino – si sospetta che il veleno possa essere stato somministrato sotto forma di becchime, probabilmente mais di cui i volatili ne vanno ghiotti. Per questo ho disposto un ulteriore sopralluogo per scongiurare altri episodi di questo genere”. I volatili prelevati dalle guardie ecologiche, sono stati sottoposti ad autopsia presso l’istituto Zooprofilattico Sperimentale di Milano. “Se l’avvelenamento fosse confermato – spiega il sindaco – ci troveremmo di fronte ad un fatto gravissimo a danno del patrimonio naturale della zona. Ovviamente abbiamo già avvisato le autorità competenti”.

