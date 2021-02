POLITICA, SCUOLA DI FORMAZIONE VOLUTA DA “COSTRUIAMO IL FUTURO

DEL GOBBO (NCI): “UN’OCCASIONE PER TUTTI, AL DI LA’ DELLE SIGLE DI PARTITO”

Milano, 9 febbraio 2021 – “Si intitola ‘Ripartire dalle città’: una scuola di formazione politica aperta a tutti, per confrontarsi sulle esperienze di governo urbano in vista delle prossime scadenze elettorali”.

Lo riferisce Luca Del Gobbo, consigliere regionale di Noi con l’Italia, a proposito dell’iniziativa organizzata e promossa dalla Fondazione “Costruiamo il futuro” e da “Nuova generazione”.

“In questo 2021 saremo chiamati ad eleggere le nuove amministrazioni in molte città, a partire da Milano, Roma, Torino e Bologna. Da qui è giusto ripartire, approfondendo alcuni temi che ritengo cruciali per affrontare i prossimi mesi nel modo più utile”.

Del Gobbo precisa che l’iniziativa prevede “sia momenti seminariali in cui, con l’aiuto di autorevoli ospiti, metteremo a tema alcuni aspetti prioritari per il governo e lo sviluppo delle nostre città, sia momenti di assemblea e dibattito. Quello che ci sta a cuore è sempre la persona: nelle amministrazioni cittadine questa centralità emerge lampante e può diventare un modello per altri livelli istituzionali”.

La scuola di formazione sarà trasmessa da Milano e sarà possibile seguirla in diretta streaming. L’evento si svolgerà venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 febbraio 2021 (orari ancora da comunicare). Il costo previsto per l’iscrizione è di 30 euro, per poter partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.costruiamoilfuturo.it e inviarlo alla segreteria organizzativa ( segreteria@costruiamoilfuturo.it

).