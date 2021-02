Rete Wi-fi Rozzano, si accede anche con Facebook e Google

Sono 17 gli hotspot di accesso presenti sul territorio comunale per la navigazione “free” ad internet

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 9 febbraio 2021 – Una città al passo con i tempi e proiettata verso il futuro. A Rozzano il servizio Wi-fi per la navigazione gratuita ad internet è attivo in diversi punti del territorio in modo da consentire un’ampia area di copertura per l’accesso rapido e agevole alla rete. L’accesso è gratuito da qualsiasi dispositivo compatibile con la tecnologia Wi-fi: smartphone, tablet e computer portatili.

Per accedere basta selezionare la rete “Rozzano_WIFI” dall’elenco delle reti disponibili. Si può scegliere di autenticarsi direttamente tramite Facebook inserendo le credenziali di accesso ai social oppure tramite Google inserendo in questo caso le proprie credenziali di accesso a Gmail e ai servizi Google. In alternativa l’autenticazione avviene previa registrazione. Al momento della registrazione viene inviata una e-mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di registrazione contenente account e password di accesso che avranno validità di 8 ore dal rilascio. L’utente, dopo la registrazione, dovrà autenticarsi con le credenziali fornite.

“Rozzano conferma la sua scelta digitale – dichiara il sindaco Gianni Ferretti – la rete Wi-fi diffusa sul territorio comunale contribuisce ad abbattere gli ostacoli digitali e a ridurre la distanza tra chi ha possibilità di accedere agli strumenti e alle reti informatiche e chi no. Indubbiamente questo è un vantaggio per tutti e un altro passo in avanti verso l’ottimizzazione dei sistemi di informazione e di accesso ai servizi”.

Agli hotspot inizialmente presenti in Cascina Grande si sono aggiunti quelli in piazza Foglia, piazza Alboreto, piazza Fontana e nel parchetto di via Milano/Gramsci per un totale di 17 punti di accesso a internet. Il progetto Wi-fi privilegia i luoghi di aggregazione all’aperto e all’interno delle strutture comunali (anche la sala consiliare all’interno del municipio infatti è dotata di Wi-fi) ed è stato realizzato con tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dell’ambiente e la salute dei cittadini.