Bollate: Fibra ottica nelle scuole, il Comune completa i lavori di posa delle infrastrutture

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 10 fennraio 2021. Risorse individuate a fine dicembre, lavori quasi completati a fine febbraio. Stiamo parlando della posa dei tubi necessari a portare la fibra ottica nelle scuole di Bollate.

La richiesta di connessioni più veloci, era venuta dalla direzione degli istituti alle prese con le problematiche della didattica a distanza ed è stata accolta dall’Amministrazione comunale che, negli ultimi mesi dello scorso anno, ha lavorato per trovare le risorse necessarie alla realizzazione delle opere. In due mesi circa, poi, il Comune ha realizzato quasi tutte le opere necessarie per consentire ai gestori telefonici delle scuole di collegarsi con la fibra ottica. Ancora pochi giorni e tutti i plessi di Bollate saranno in condizione di collegarsi con la connessione veloce.

“Si tratta di un risultato importante – dice l’Assessore ai Lavori pubblici Lucia Rocca – che sarà fondamentale per generare un miglioramento complessivo della didattica nella nostra città. Non solo ora che la scuola a distanza richiede standard di rete elevati ma anche in futuro per altri servizi ormai indispensabili nella società connessa nella quale viviamo”.

Il Comune ha gestito in house questa operazione, consentendo un risparmio perle casse comunali di circa 2.500 euro per ogni plesso rispetto all’affidamento esterno dei lavori.

V.A.