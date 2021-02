CESANO BOSCONE. POLIZIA LOCALE: IL SINDACO CONSEGNA ATTESTATI DI RICONOSCENZA REGIONALE

IL SINDACO NEGRI: “IL MIO GRAZIE A TUTTO IL CORPO, A NOME DEI CITTADINI”

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 10 febbraio 2021 – Consegnati questa mattina alle 13, davanti al Palazzo del Comune di Cesano Boscone, i riconoscimenti da parte di Regione Lombardia alla Polizia locale per il lavoro svolto durante l’emergenza del Covid-19.

È stato il Sindaco Alfredo Simone Negri insieme al suo vice e assessore alla Sicurezza, Salvatore Gattuso, a consegnare sedici attestati di riconoscenza e altrettanti nastrini a testimonianza della concreta collaborazione e senso del dovere dimostrati dalla Polizia locale nei confronti della comunità.

“Ringrazio Regione Lombardia per aver voluto omaggiare il corpo della Polizia Locale di Cesano Boscone – ha detto il Sindaco Simone Negri partecipando alla cerimonia -. L’operato e il senso di sacrificio dimostrati nei mesi difficili del 2020 sono stati preziosi e anche molto apprezzati dalle cittadine e dai cittadini. Voglio perciò esprimere, a nome della cittadinanza, il mio ringraziamento al Comandante Clemente e a tutti gli agenti – ha concluso il sindaco – per aver lavorato in prima linea, anche mettendo a rischio la propria salute”.

“Oltre all’abituale attività di controllo e presidio del territorio – dichiara il Vicesindaco Salvatore Gattuso – i nostri vigili hanno affrontato la gestione della città all’epoca dei DPCM e delle nuove restrizioni. In piena sintonia e collaborazione con la Protezione civile e i Servizi sociali, hanno offerto ascolto e risposte ai bisogni e alle necessità dei cesanesi. Il corpo della Polizia locale ha garantito quotidianamente numerosi posti di blocco e verificato centinaia di autocertificazioni. Ha effettuato controlli nei parchi cittadini per prevenire e reprimere gli assembramenti e presso gli esercizi commerciali. Inoltre, è stato rafforzato il servizio di pattugliamento del territorio disponendo, nei giorni festivi, doppia presenza di agenti finalizzata al controllo della mobilità. Anche da parte mia – conclude Gattuso – un sentito grazie a tutto il corpo della Polizia Locale di Cesano per il grande impegno profuso durante l’emergenza”.

