Lissone. La Polizia Locale pattuglia il territorio in borghese: sanzioni per assembramenti

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 10 febbraio 2021. Nel corso di specifici pattugliamenti del territorio finalizzati a prevenire assembramenti di persone e per riscontrare eventuali violazioni alle norme previste dal DPCM e dall’Ordinanza ministeriale in vigore, nel fine settimana gli agenti della Polizia locale di Lissone hanno multato 3 persone, contestando il mancato rispetto delle norme anti-Covid a ragazzi che in luoghi pubblici si sono radunati senza mantenere la distanza di sicurezza e senza indossare alcun dispositivo di protezione individuale.

Continuano quindi i controlli della Polizia locale che ormai dal mese di gennaio è impegnata in specifici servizi serali finalizzati ad evitare il crearsi di assembramenti di persone (in spazi pubblici, in Piazze e in aree verdi), ma anche al contrasto del degrado urbano fra cui abbandono di rifiuti, deiezioni canine e accertamento del rispetto del coprifuoco serale delle ore 22.

L’intervento di maggior rilievo ha riguardato il Parco della Resistenza (via Don Minzoni) dove in orario serale sono stati individuati gruppi di ragazzi intenti a bere birra, privi di mascherina e senza alcun distanziamento sociale. Fermati e identificati, tre ragazzi sono stati sanzionati per il non rispetto degli assembramenti. Agli stessi è stato imposto il ripristino del decoro dell’area, dopo aver notato numerose bottiglie di birra sparse nei pressi del campo di basket.

Gli agenti, presenti con pattuglie e con uomini in borghese a bordo di due auto civetta, hanno inoltre controllato numerosi punti del territorio in cui erano state segnalate criticità relative a deiezioni canine, assembramenti e esposizioni di rifiuti fuori orario; i controlli hanno interessato, fra le altre, aree verdi di via Montanelli e via Aspromonte, Largo Arturo Arosio, via San Giuseppe, via Mameli, via Riva, via Sant’Antonio, Piazza Libertà, e Piazza IV Novembre.

I controlli anti-Covid contro gli assembramenti e per verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale continueranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle serate.

“I controlli della nostra Polizia Locale si affiancano a quelli congiunti delle altre Forze dell’Ordine presenti sul nostro territorio e danno seguito alla necessità di un monitoraggio puntuale del nostre comune – afferma Concettina Monguzzi, Sindaco di Lissone – Ancora una volta rivolgo un appello al senso civico dei cittadini, per allontanare il rischio di un aumento nei contagi con la conseguenza di ritrovarci a dover fronteggiare misure ancor più restrittive. Serve la collaborazione di tutti, il Comune ha però programmato di intensificare i controlli negli orari serali, auspicando al tempo stesso la collaborazione di tutti i cittadini”.

