Lissone. Premiazione Logo Piantiamola

«Piantiamola!», il Comune premia con buoni libro gli studenti vincitori del concorso per il miglior logo identificativo

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 10 febbraio 2021. Un momento istituzionale di ringraziamento e di riconoscimento per l’impegno dimostrato e le capacità creative espresse.

Si è tenuta oggi, mercoledì 10 febbraio, nella sala del Consiglio Comunale di Lissone, una ristretta cerimonia di premiazione – nel pieno rispetto dei protocolli anti-contagio – degli studenti vincitori del concorso grafico indetto dal Comune per la rassegna culturale «Piantiamola! Riflessioni per il presente ed il futuro».

Ai partecipanti del contest, indirizzato agli alunni delle classi 5TGC2 e 5TCG3 di Tecnica Grafica e Comunicazione dell’istituto superiore Meroni di Lissone, era stato chiesto durante il periodo di Didattica a Distanza di creare il logo identificativo di “Piantiamola! Riflessioni per il presente ed il futuro”, la rassegna ideata dal Comune di Lissone in collaborazione con realtà associative del territorio per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della sostenibilità ambientale e sulla salvaguardia del Pianeta che ci ospita.

Nel corso della Cerimonia di premiazione tenutasi alla presenza del Sindaco Concettina Monguzzi e dell’Assessore all’Istruzione Superiore Alessia Tremolada, è stato consegnato un riconoscimento di 100 euro in buoni libro a Laura Cappelletti, studentessa prima classificata, e di 50 euro ciascuno (sempre in buoni libro) alle due studentesse meritevoli di menzioni speciali, relative ai lavori svolti da Martina Chiarato (classe 5TGC2) e Luna Rubino (5TGC3).

I progetti vincitori del concorso erano stati decretati da una Giuria composta da membri dell’Amministrazione comunale e membri indicati dall’Istituto Giuseppe Meroni.

“Per la Commissione e per l’Amministrazione Comunale era di particolare importanza organizzare un simbolico momento di pubblico riconoscimento da dedicare alle studentesse e agli studenti dell’’istituto Meroni che con la loro creatività e la loro riflessione sul tema della sostenibilità ambientale hanno contributo a sviluppare il progetto Piantamola! da protagonisti – affermano il Sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore Alessia Tremolada – Abbiamo scelto di coinvolgere i giovani grafici di Lissone in questo progetto, che è nato prima che arrivasse il Covid e che, però, ha dovuto svilupparsi in concreto proprio nel momento di maggiore confusione durante e subito dopo il lockdown. La scuola e gli studenti sono stati coraggiosi a mettere a disposizione il loro tempo in un anno così particolare. I lavori presentati sono stati tutti molto significativi, denotando non solo capacità grafica, ma anche una capacità di riflessione ed approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale”.

Redazione