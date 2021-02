Milano. INCONTRO IN STREAMING CON L’ARCIVESCOVO DELPINI E IL CARD. TAGLE

“FRATELLI TUTTI?

I MOVIMENTI POPOLARI: PENSARE E AGIRE COME COMUNITÀ”

SABATO 13 FEBBRAIO

LA NUOVA EDIZIONE DEL CONVEGNO SULLA MONDIALITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 febbraio 2021. Dalla Filippine agli Usa. Dall’Algeria al Congo. Dall’America Latina ad Hong Kong e alla Turchia. I movimenti popolari lottano contro la povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, di terra e della casa, le discriminazioni sociali e razziali. Nel farlo, sottolinea papa Francesco nell’ultima enciclica “Fratelli tutti”, «praticano quella solidarietà tanto speciale che esiste tra quanti soffrono, tra i poveri, e che la nostra civiltà sembra aver dimenticato, o quantomeno ha molta voglia di dimenticare». A loro è dedicata la nuova edizione del convegno sulla mondialità, promosso da Caritas Ambrosiana e dagli Uffici per la Pastorale Missionaria e per la Pastorale Migranti della Diocesi di Milano, che si svolgerà (in streaming sui canali di Caritas Ambrosiana) sabato 13 febbraio dalle ore 10.00 con la partecipazione dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e del cardinale Luis Antonio Tagle, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.

Dopo il saluto inziale dell’Arcivescovo Delpini, interverrà il card. Tagle sui concetti di fraternità e solidarietà nell’enciclica. Seguiranno le video-interviste a Nadia Ait Zai, dall’Algeria, presidente del Centro informazione e documentazione sui diritti delle donne e dei bambini e al card. Fridolin Ambongo, dal Congo, sul Movimento dei Laici Cristiani.

Quindi una tavola rotonda con Gianni Criveller, missionario del PIME, sull’esperienza degli studenti pro-democrazia di Hong Kong; Chiara Zappa, giornalista di Mondo e Missione sull’opposizione popolare e le minoranze etniche in Turchia; Massimo De Giuseppe, storico e docente dello IULM sulle comunità ecclesiali di base in El Salvador e con la stesso Tagle che parlerà dell’opposizione popolare nelle Filippine e della lotta per i diritti degli afroamericani negli stati del sud degli USA. Il convegno e il dibattito (in chat) saranno moderati da Stefano Femminis, responsabile delle Comunicazioni Sociali della Diocesi di Milano.

A questo link è possibile iscriversi: www.caritasambrosiana.it/eventi/fratelli-tutti

L’iscrizione è gratuita e per tutti coloro che si iscriveranno, sono previsti dei contenuti speciali

PROGRAMMA:

h. 10.00

Saluto dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini

h. 10.15

Fratellanza, fraternità e solidarietà nell’enciclica “Fratelli tutti”

Relazione introduttiva e interpretativa, a cura del Card. Luis Antonio Tagle, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

h. 10.40

Il racconto del reale

Algeria: video-intervista all’avv. Nadia Ait Zai, Presidente del CIDDEF (Centro Informazione e Documentazione sui diritti delle Donne e dei Bambini)

Congo: video-intervista al Card. Fridolin Ambongo di Kinshasa (MLC-Mouvement des Laïcs Chrétiens)

h. 11.00

Dall’idea alla realtà: l’esperienza di movimenti popolari nel mondo

Tavola rotonda con:

Card. Luis Antonio Tagle (l’opposizione popolare nelle Filippine e negli stati del sud degli USA)

Chiara Zappa, giornalista di Mondo e Missione (Turchia – opposizione popolare e ruolo delle minoranze etniche).

Gianni Criveller, missionario del PIME (Hong Kong – il movimento studentesco pro-democrazia).

Massimo De Giuseppe, storico e docente dello IULM (America Latina – le comunità ecclesiali di base in El Salvador).

h. 12.00

Dibattito con il pubblico

