Perché dicono che la Terra è piatta? Gianluca Ranzini di Focus a Tempi Virali

(mi-lorenteggio.com) Mirasole, 10 febbraio 2021. l primo appuntamento di Tempi Virali, il nuovo ciclo di conferenze on-line di AstroMirasole dedicate all’analisi del mondo contemporaneo, ospiterà, sabato 27 febbraio, ore 18:00 (in calce, e qui, il link Go to Meeting per partecipare) Gianluca Ranzini, as trofisico e divulgatore, vice-caporedattore di Focus e presidente di PLANit, per un incontro dal titolo Perché dicono che la Terra è piatta, desunto dal suo ultimo libro (Centauria, 2019).

Il testo indaga, in 20 punti, una tra le espressioni subculturali più discusse, e inquietanti, del tempo recente, il “terrapiattismo”, che rientra nel vasto fenomeno dei “negazionismi”: una serrata disamina, che coniuga scienza e sociologia, relativa alla crescente diffusione, su scala internazionale, del verbo della Flat Earth, che annovera, anche in Italia, movimenti e convegni, e riscuote una vasta risonanza mediatica.

Un appuntamento interessante non solo per sfatare il delirio metodologico e pseudoscientifico in cui s’avvita il terrapiattismo, ma soprattutto per approfondire i meccanismi, troppo spesso perversi, che connettono garanzie democratiche e disinformazione, come suggerisce la citazione riportata sulla quarta di copertina: “il fatto che i terrapiattisti siano in aumento significa due cose: la prima è che viviamo in un Paese che protegge la libertà di parola. E la seconda che viviamo in un Paese con un sistema educativo inefficace.”

