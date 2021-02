SESTO SAN GIOVANNI. CONSIGLIO COMUNALE APPROVA BILANCIO PREVISIONE 202

Il Consiglio comunale ha approvato ieri sera il bilancio di previsione 2021 che per la prima volta non ha più la zavorra del buco di bilancio.

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 10 febbraio 2021 – “Sono particolarmente emozionato e orgoglioso dell’approvazione di questo bilancio previsionale – spiega il sindaco Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano –. Se penso a 3 anni fa avevamo davanti uno scenario completamente diverso, disastroso per la città, perché eravamo sull’orlo del dissesto finanziario. Con coraggio e responsabilità abbiamo deciso di non portare il Comune in dissesto, altrimenti la storia sarebbe potuta essere ben diversa perché oggi non potrei dire che miglioriamo i servizi alla città, ma anzi sarebbero stati chiusi o ridimensionati da un commissario. Avremmo scritto un’altra pagina della storia di Sesto San Giovanni, non quella che stiamo scrivendo oggi, certamente impegnativa, ma positiva per la città, che ci prepara alle belle sfide per il futuro che ci attendano nei prossimi anni. Non dimentichiamoci i 21,7 milioni di buco di bilancio, i 4.5 milioni di debiti fuori bilancio per il prolungamento della metropolitana rossa e i 14 milioni di debiti coi fornitori. Finalmente Sesto San Giovanni, dopo 3 anni e mezzo, può guardare serenamente al futuro. Siamo in grado di destinare maggiori risorse ai servizi per la cittadinanza che fino a oggi sono stati impegnati per il piano di rientro. Siamo riusciti ad aumentare le ore destinate al supporto educativo delle disabilità nelle scuole, stanziando ulteriori 100.000 euro con il previsionale, a implementare le manutenzioni sulle case popolari comunali, sulle strade e sui marciapiedi, a predisporre un appalto del verde coi progetti di chiusura dei giardini e la sistemazione di aree purtroppo interessate da fenomeni di degrado. Inoltre, procedono i numerosi cantieri in città – il nuovo lido estivo, la piscina coperta De Gregorio, la Terrazza Bottoni, la riapertura di viale Gramsci, la riqualificazione del Parco delle Torri e del Villaggio Falck solo per citarne alcuni – e diversi importanti progetti hanno già visto luce – riqualificazione del giardino di via Picardi, nuovo porticato di via Marzabotto, l’interramento dell’elettrodotto, via Firenze, la nuova oasi felina, il nuovo impianto di illuminazione al centro spostivo Manin, gli adeguamenti normativi di scuole ed edifici pubblici, avvio del nuovo impianto di video sorveglianza per la sicurezza del territorio e altro ancora –. Abbiamo intrapreso un percorso chiaro per risanare il bilancio del Comune: l’amministrazione è attiva, ha progettualità e questo è sotto gli occhi di tutti. La città è pronta per le sfide del futuro con uno sviluppo internazionale in ogni campo, a partire dalla Città della Salute e della Ricerca che a breve sarà cantierizzata; saremo Città Europea dello Sport 2022; realizzeremo il primo progetto in Italia, e il più importante in Europa, di riconversione di un forno inceneritore in un impianto di green economy”.

L’amministrazione comunale ha garantito e migliorato tutti i servizi obbligatori e non, mettendosi ora nella condizione di poter procedere a mettere in campo interventi graduali per dare risposte sempre più puntuali e concrete alla cittadinanza. Per quanto riguarda i servizi sensibili, per il 2021 sono stati aumentati di 500.000 euro gli stanziamenti per le disabilità (dai 3.9 milioni del 2020 ai 4.4 del 2021); misure a sostegno degli anziani: da 1.2 milioni a 1.3; interventi per infanzia e minori: da 7.7 milioni a 7.9; politiche per la famiglia: da 3.6 milioni a 4.6; restano invariati gli stanziamenti per il sostegno scolastico (6 milioni di euro).

“Sistemare i conti dopo anni di mala gestione e di mancanza di rispetto dei principi contabili – commenta il sindaco Di Stefano – non è un’azione immediata né fortuna calata dal cielo ma è l’effetto di numerose azioni intraprese dall’amministrazione, in particolar modo l’aver adeguato in maniera corretta le imposte contabili, intervenendo laddove la Corte dei Conti aveva registrato errori sui bilanci del 2014, del 2015 e del 2016. Stiamo gestendo l’ente con responsabilità e con un serio efficientamento della burocrazia. La strada è ancora lunga, c’è tanto lavoro da fare, ma siamo sui binari giusti e possiamo guardare al futuro della città con sempre più ottimismo”.

Migliora sensibilmente anche il fondo cassa. Dai 304.000 euro del 2017 si passa ai 22,7 milioni del 2020. Infine, migliorano anche i tempi medi di pagamento delle fatture commerciali che praticamente si azzerano: si passa infatti dai 95 giorni di ritardo del 2018 agli appena 0.29 del 2020.

È stata, inoltre, efficientata la macchina comunale con una riduzione dei costi di quasi 4 milioni di euro. Anche l’aspetto ambientale è al centro dell’amministrazione comunale, come dimostra la raccolta differenziata passata dal 47% del 2017 al 67% di oggi. In sostanza, tutti gli indici di bilancio confortano l’amministrazione nel ritenere che la strada intrapresa possa presto condurre a diventare ente virtuoso.

Redazione