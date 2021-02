Il 14 Febbraio torna “One Billion Rising”: a Corsico con Ventunesimodonna – programma

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 11 febbraio 2021 – Come ogni anno, il 14 Febbraio torna “One Billion Rising”, il Movimento Internazionale contro la violenza sulle donne e come ogni anno Ventunesimodonna lo celebrerà a Corsico anche se, a causa delle limitazioni di azione dovute alla pandemia, avrà una veste diversa.

“La pandemia continua a dettare le regole delle relazioni sociali. Il 14 febbraio One Billion Rising si svolgerà con modalità diverse da quelle conosciute. Non sarà possibile realizzare il Flash Mob con la tradizionale danza che anche noi da anni facciamo a Corsico unendoci a un miliardo di persone nel mondo sulle note di “Break the chaine”.

“Quest’anno, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, inauguriamo tre panchine rosse per denunciare la violenza sulle donne e sulle bambine e per affermare la volontà di porre fine a questo insopportabile fenomeno, aumentato in questo periodo di isolamento, mentre gli omicidi in Italia diminuiscono

Tra sabato 6 e domenica 7 febbraio, in 24 ore, da Palermo a Faenza al Milanese, si sono registrati 3 femminicidi. Dal sud al nord la violenza sulle donne attraversa ed unisce l’Italia. Donne uccise “in contesti relazionali” con ferocia, in casa ed in strada da mani di mariti, compagni, uomini conosciuti.

Bisogna “spezzare la catena” come indicato nella canzone simbolo di One Billion Rising e “coltivare la non violenza”.

per Ventunesimodonna le socie fondatrici: Angela, Anna, Annalisa, Antonietta, Daniela, Dorothè, Maria, Rosella, Silvana, Sonia, Teresa, Vittoria

Redazione