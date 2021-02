Lissone. Emergenza Coronavirus: stabile il numero dei positivi

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 11 febbraio 2021 – Emerge anche a Lissone un’inversione di tendenza, già riscontrata a livello brianzolo, relativa al numero di cittadini residenti a Lissone positivi a Coronavirus: rispetto alle scorse settimane quando il calo era costante, il numero dei positivi attuali è sostanzialmente in linea con i dati registrati alla fine del mese di gennaio, a dimostrazione di quanto il virus sia ancora presente e continui a circolare nel territorio.

I cittadini residenti a Lissone ed attualmente positivi a Coronavirus sono 98, (erano 100 il 22 gennaio) per una media giornaliera di contagi che si è ormai stabilizzata fra i 7 e gli 8 casi. Attualmente, si trovano in stato di isolamento 9 classi di studenti, appartenenti sia alle scuole dell’obbligo (scuole dell’infanzia, suole primarie e scuole secondarie di primo grado) sia alle scuole secondarie di secondo grado presenti a Lissone. Alcuni di questi gruppi classe sono prossimi al rientro in aula, altre invece proseguiranno nella Didattica a Distanza almeno fino al 23 febbraio.