-RIGENERAZIONE URBANA, ASSESSORE FORONI: CORTE COSTITUZIONALE RICONOSCERÀ PIENA LEGITTIMITÀ NORMATIVA REGIONALE

Milano, 11 febbraio 2021 “Non essendo parte in causa nei ricorsi presentati contro il Comune di Milano da privati proprietari di immobili, Regione Lombardia non ha potuto dedurre le sue argomentazioni e descrivere la piena costituzionalità della norma per altro già riconosciuta dal Governo che non l’ha mai impugnata.

Ecco perché non sono minimamente preoccupato della remissione alla Corte Costituzionale dell’art. 40 bis della legge 12/2005”.

Lo comunica in una Nota l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, commentando le tre ordinanze con il quale il Tar ha rimesso alla Corte Costituzionale l’art. 40 bis della legge 12/2005.

“Pur nel pieno rispetto dell’Ordinanza – prosegue l’assessore – non ne condivido i contenuti, evidentemente l’esito di un procedimento dove Regione, appunto, non ha potuto portare le proprie argomentazioni. Le motivazioni infatti descrivono una realtà completamente diversa rispetto alle vere finalità della normativa. Questo palese equivoco derivante dalla mancata partecipazione di Regione al giudizio, mi lascia assolutamente ottimista sull’esito della Corte Costituzionale”.

“Spesso – prosegue la Nota – ci si riempie la bocca di recupero di aree dismesse e poi si vorrebbe precludere di fatto alla Lombardia di adottare normative per favorirne il recupero, norme che devono valere per tutta la Lombardia e non solo per Milano. Siamo convinti che la Corte Costituzionale accoglierà in pieno le nostre argomentazioni.

Adesso che il Tar ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, toccherà a quest’ultima pronunciarsi su tale legge e decidere sulla sua eventuale incostituzionalità. Solo quindi davanti a tale giudizio, Regione Lombardia potrà difendersi nel merito, spiegando la ratio delle proprie scelte politiche e amministrative, e lo farà nel migliore dei modi”.

“Personalmente, come detto – conclude l’assessore Foroni – sono fiducioso che alla fine la Corte Costituzionale riconoscerà la piena legittimità costituzionale della normativa regionale. Fintanto che la Consulta non statuirà sull’eccezione di costituzionalità, la singola norma rimarrà pienamente valida ed efficace così come la restante parte della legge sulla rigenerazione urbana che non è stata toccata dall’ordinanza del Tar”.