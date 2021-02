Casinò online in Italia: tendenze per il 2020 – 2021

Quali sono le tendenze per il 2020-2021 dei casinò online in Italia? Andiamo a vedere come si evolverà questo settore nel prossimo anno

Milano, 11 febbraio 2021 – Negli ultimi 10 anni la digitalizzazione ha influenzato notevolmente la vita di ogni uomo. Ogni giorno gli uomini utilizzano per diverse ore il proprio smartphone per navigare su Internet o sui vari social, utilizzano il computer per passare il tempo oppure per lavoro, sono nati i primi tablet. Sicuramente le abitudini dell’uomo sono drasticamente cambiate. Anche i casinò nel corso del tempo si sono evoluti e hanno quindi iniziato ad offrire i loro servizi anche online.

Fin dai primi tempi questa nuova modalità di gioco venne molto apprezzata dai giocatori. Nel corso del tempo quindi sempre più scommettitori hanno iniziato a preferire il gioco online piuttosto che quello nei casinò fisici. Questo ha permesse al settore di crescere moltissimo in poco tempo. Vediamo insieme quindi quali sono i motivi che portano i giocatori a scommettere online e quali sono i trend del settore nel 2020-2021.

Quali sono i vantaggi di giocare nei casinò online?

A differenza dei casinò fisici, nei casinò online è possibile giocare in qualsiasi momento dell’anno, 24 ore su 24 e da qualsiasi posizione. Potrai quindi giocare da casa tua, dal tuo letto oppure mentre sei seduto sul lettino di una spiaggia. Hai bisogno solo di un computer o di un dispositivo digitale e di una buona connessione Internet.

Nei casinò online inoltre i giocatori possono ottenere dei bonus molto vantaggiosi. Giocare inoltre è molto semplice ed intuitivo, quindi non bisogna essere degli esperti informatici per iniziare a scommettere denaro online.

Tutti i siti inoltre offrono un ottimo servizio di assistenza clienti che permette nel caso ci sia una problematica di risolverla immediatamente.

Dati casinò online nel 2019

Negli ultimi anni i trend dei casinò online in Italia sono stati in continua crescita, ogni anno si raggiunge un nuovo record di giocate online. Sembra che con il passare del tempo questo settore sia destinato inesorabilmente a crescere. Questa è una crescita senza precedenti. Solo poco tempo fa in Italia la quota delle scommesse online rappresentava il 22% del totale. Nel 2019 questa percentuale è salita drasticamente fino a toccare il 33%. Questo quindi dimostra che una buona parte degli incassi del settore derivano dall’online. Sono numeri che crescono anno per anno, quindi a meno che di altre grandi rivoluzioni saranno destinati a crescere per molto tempo.

Cosa è successo nel 2020?

Nel 2020 questo trend di continua crescita è stato confermato nei primi mesi. Nessuno si poteva aspettare che si diffondesse una pandemia mondiale, questa anomalia ha inciso negativamente su tutti i settori in Italia, con conseguenze a tratti catastrofiche.

Incredibilmente non ha colpito negativamente questo settore che anzi ha raggiunto vette ancora maggiori. Secondo alcune stime si pensa che nel 2020 ci sarà un +10% rispetto al 2019, numeri davvero impressionanti nonostante il periodo storico e la pandemia del Coronavirus in corso. Molte persone sono state costrette a passare molto tempo presso le loro abitazioni, questo cambio di stile di vita ha fatto conoscere loro il gaming online, che ha beneficiato da questa situazione.

Durante il periodo di lockdown infatti molti italiani non potevano muoversi dalla loro abitazione e proprio in questi mesi si è registrato il maggior picco di scommesse online.

Il primo bimestre del 2020, prima della chiusura in lockdown a causa del coronavirus era in crescita, ma nessuno si sarebbe immaginato che si sarebbero potuti raggiungere dei risultati così sorprendenti. C’è stato un vero e proprio boom senza precedenti.

Negli ultimi mesi le restrizioni dovute al lockdown si sono allentate e le persone hanno ricominciato a vivere quasi come sempre. Nonostante questo possiamo dire con certezza che quest’anno nel settore delle scommesse online si sono raggiunti numeri mai fatti prima, un record assoluto.

Cosa accadrà nel 2021?

Nel 2021 confermare il boom del 2020 sarà sicuramente molto difficile. Probabilmente i valori si stabilizzeranno leggermente tuttavia si prevede sempre una tendenza in continua crescita. Sarà opportuno paragonare il primo bimestre del 2021 con quello del 2019 e del 2020 per vedere l’incremento che c’è stato. Questo forte boom negli ultimi anni nel mercato italiano ha portato molti casinò online ad aprirsi verso questa area di mercato.

Oggi sono presenti centinaia di casinò online, con e senza licenza AAMS, su cui i giocatori italiani possono scommettere. Sicuramente si prevede che nei prossimi tempi ne possano nascere anche molti altri.

Il mercato dei casinò online parallelo

Ci sono moltissimi casinò online che non hanno una licenza AAMS e accettano giocatori italiani. Milioni di giocatori piazzano scommesse su questi siti che non pagano le tasse in Italia. Le transazioni su questi siti sono molto elevate, il flusso di denaro è molto simile a quelli dei siti AAMS. Dato che non sono controllati dal governo Italiano è difficile scoprire quali sono i reali flussi. Si pensa quindi che il gioco d’azzardo in Italia in realtà sia ancora più diffuso di quanto si crede.

Nel futuro in Italia sicuramente il governo Italiano inasprirà le leggi per limitare l’utilizzo da parte degli scommettitori italiani di queste piattaforme online. Anche se ancora oggi non esiste alcuna legge valida in questo ambito.

Quali sono i casinò online più ricercati in Italia nel 2021?

In Italia nel 2021 molti casinò hanno riscosso un’importante successo. Tra i più ricercati al primo posto si posiziona 888 casinò che ha ottenuto circa il 42% delle ricerche dell’intero settore. Ci sono altri casinò però che hanno avuto molto successo come StarCasino, Starvegas, Betflag, Sisal, Lottomatica e molti altri.

Betflag inizialmente era solo un sito di scommesse, in seguito è diventato anche un casinò online. Sicuramente i suoi accordi con software provider molto famosi come Novomatic hanno permesso al sito di ricevere moltissime visite e accogliere nuovi scommettitori che hanno voluto provare questi giochi. In futuro si prevede una crescita di tutti questi casinò e di molti altri.

Con il passare del tempo infatti sono sempre di più i casinò online che stanno ampliando la loro offerta di gioco. Non ci resta quindi che vedere cosa accadrà nell’immediato futuro.

