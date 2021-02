Cesano. Incidente in via Salvo d’Acquisto: auto contro marciapiede, ferita 66enne

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 12 febbraio 2021 – Ieri sera, intorno alle ore 22.15, in via Salvo d’Acquisto, nel tratto antistante Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, una donna di 66 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria Atos, urtando violentemente il marciapiede. Per l’impatto si è aperto l’airbag e la vettura si è fermata al centro della carreggiata, senza urtare altri veicoli, ma, la donna è rimasta contusa sia per l’urto che per l’apertura dell’airbag. Sul posto sono giunti i Carabinieri e un’ambulanza, che ha trasportato la donna all’ospedale San Carlo di Milano.