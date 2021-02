Corsico. La Lega chiede trasparenza

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 12 febbraio 2021 – Riceviamo e pubblichiamo:

“Suona alquanto grottesco che il Presidente della commissione antimafia locale, ex candidato sindaco grillino, Vitali, che di fatto è chiaramente passato in maggioranza dopo aver dichiarato apertamente il suo

appoggio alla stessa, invece di preoccuparsi del gravissimo episodio del subappalto occorso sotto

l’amministrazione Ventura si preoccupi di più di fare il maestrino scagliandosi contro la consigliera della

Lega, Riggio, rea di avere chiesto un atto trasparente e democratico come quello di fare un referendum,

sensibilizzando cittadini e magari anche le scuole, per decidere a chi intitolare un’aula importante come

quella consigliare.

Come purtroppo accade nel nostro Paese c’è sempre chi pensa ad avere fretta a tagliare i nastri che non a

combattere la malavita organizzata in un modo concreto: Vitali, per esempio, dovrebbe preoccuparsi del

gravissimo episodio avvenuto a Corsico e finito alla ribalta di tutta la stampa nazionale non più tardi di

qualche mese fa e che ha anche visto l’interesse della commissione regionale antimafia con un’audizione ad

hoc richiesta proprio dal nostro consigliere regionale del territorio, Scurati.

Una seduta che non ha certamente convinto tutti sulla ricostruzione dei fatti dimostrando che questa sia

una situazione tutt’altro che chiarita sulla quale il gruppo Lega di certo continuerà a chiedere trasparenza,

evitando che si distolga l’attenzione da questo episodio gravissimo e ovviamente chiedendo che la stessa

commissione locale torni ad essere un organo superpartes”.

Il Gruppo consiliare

Lega Lombarda per Salvini Premier

Amos Pennati – Maria Riggio