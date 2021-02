PARTITO DEMOCRATICO: IN PIAZZA E NELLE STRADE PER L’INIZIATIVA “TI RACCONTIAMO MILANO”

MILANO – Banchetti e volantinaggi in tutti i Municipi della città per l’iniziativa del Partito Democratico di Milano Metropolitana “Ti raccontiamo Milano” che prende il via domani, sabato 13 febbraio, e proseguirà per tutto il weekend.

“Saremo nelle piazze e nelle strade – spiega la segretaria metropolitana Silvia Roggiani – per incontrare le milanesi e i milanesi, discutere e confrontarci sugli obiettivi portati avanti finora e sul lavoro che ancora c’è da fare per la città. Nel pieno rispetto delle regole e del distanziamento, vogliamo parlare con le persone, raccontare loro il nostro contributo nella Giunta al fianco del Sindaco Sala, ma anche ascoltare i bisogni e le necessità di tante donne e tanti uomini provati dalla pandemia e dai lockdown. Ben consapevoli dell’enorme lavoro che ci aspetta – conclude Roggiani – siamo pronti a metterci al servizio di Milano e dei cittadini, a sostegno di Beppe Sala, per altri cinque anni.

A questo link l’elenco dei banchetti: https://www.pdmilano.it/il-partito/pd-news/ti-racconti-amo-milano.html