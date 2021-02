Incidente auto moto a Carpiano in località Draghetto, 24enne in codice giallo

(mi-lorenteggio.com) Carpiano, 12 febbraio 2021 – Questa sera, poco prima delle ore 19.00, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso in notturna, per soccorrere un giovane di 24 anni, caduto rovinosamente a terra, dopo un incidente con una vettura. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per i rilievi.

Nel pomeriggio, sempre a Carpiano, l’elisoccorso è intervenuto n località Cascina Longora, per soccorre una persona coinvolta in un incidente sportivo, che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Melegnano.

Redazione