Trezzano. Dal 1° marzo al via il Bando per i nidi comunali

Trezzano sul Naviglio, 12 febbraio 2021 – Si aprirà nel mese di marzo il Bando per la formazione della graduatoria all’ammissione dei posti disponibili negli Asili Nido Comunali di Trezzano sul Naviglio di via Fogazzaro 9 (Nido Luigi Bianchi D’Espinosa) e di via Malibran 2 (Nido Anna Frank).

Le famiglie di bimbe e i bimbi dai 3 ai 36 mesi potranno presentare la domanda di iscrizione dal giorno 1 marzo al giorno 2 aprile 2021.

Per visitare le strutture comunali, incontrare le educatrici e conoscere l’attività educativa dei nidi comunali, sabato 6 marzo le famiglie potranno partecipare alla Giornata Aperta dalle 9 alle 13. Una visita guidata, nel rispetto delle restrizioni anti Covid, su appuntamento: per prenotare è necessario contattare i nidi comunali (Nido via Fogazzaro 02 4456122 – Nido via Malibran 02 48409087).

“I nostri nidi comunali – spiega il sindaco Fabio Bottero – sono una vera e propria eccellenza nel territorio. Negli ultimi anni la nostra Amministrazione ha investito notevoli risorse sia nelle strutture sia per l’assunzione di nuovo personale comunale, con l’ampliamento dei posti disponibili. Una scelta politica a cui teniamo molto per sostenere in modo concreto le famiglie, offrendo uno strumento importante di conciliazione tra la vita lavorativa e l’attività di cura che abbia anche un grande valore educativo per i più piccoli”.