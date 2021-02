Usmate Velate Immigrazione, Pellegrini e Ripamonti (Lega): “Minorenni afgani in fuga, disastro gestione degli irregolari.”

Usmate Velate, 12 febbraio 2021 – “Si è ormai perso il conto degli episodi di persone e minori scomparsi, gli stessi che valicano i confini provenienti dell’est Europa. Il più volte con esiti tragici” così in una nota congiunta il senatore Pellegrini di Carnate e il capogruppo Lega in comune Daniele Ripamonti. “Scoperti a Caponago alcuni giorni fa, sei minorenni afgani arrivati nel cassone di un camion carico di pneumatici partito dalla Serbia, erano stati accolti in un appartamento protetto a Usmate Velate. Tre di loro hanno però già fatto perdere le proprie tracce abbandonando la struttura. Su questa ennesima e ormai nota falla del grande business dell’accoglienza, incapace di sorvegliare e garantire la sicurezza, specialmente dei minorenni, sarebbe interessante conoscere l’opinione dell’amministrazione comunale di Usmate Velate, la stessa che in passato si diceva impossibilitata a trovare alloggi d’emergenza temporanei per i nostri concittadini, italiani, che ne facevano richiesta.”

Redazione