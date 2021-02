(mi-lorenteggio.com) Cernusco sul Naviglio, 13 febbraio 2021 – Oggi, intorno alle ore 13.00, in via Isola Guarneri, in prossimità di una curva, un 25enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria moto, cadendo rovinosamente a terra. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A.