Corsico. Nuova Vigevanese: incidente sulla rampa per la Tangenziale Ovest: tre coinvolti

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 13 febbraio 2021 – Questa sera, intorno alle ore 21.30, un tamponamento tra tre veicoli è avvenuto tra la Nuova Vigevanese e la rampa per la Tangenziale Ovest in direzione Nord. Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Verde Trezzano e una della Croce Rossa di Buccinasco, che hanno soccorso in particolare tre persone, una bambina di 11 anni, un uomo di 48 anni e una donna di 47 anni. Due i feriti, trasportati, uno in codice giallo e l’altro in codice verde in ospedale.

V. A.