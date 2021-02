Galassi (A.P.I.): “Auguri al nuovo Governo. Le PMI attendono risposte”

“Al centro delle azioni del nuovo Governo chiediamo: riforme strutturali e una politica industriale a misura di PMI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 febbraio 2021 – «Un augurio di buon lavoro al Presidente Draghi e ai Ministri, non sarà facile ma bisogna affrontare i problemi chiave agendo in tempi rapidi». Così Paolo Galassi, presidente di A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie, si è espresso dopo la presentazione della squadra di Governo e il giuramento.

«Cosa si aspettano dal nuovo Governo le piccole e medie imprese manifatturiere e di servizio alla produzione lombarde? Taglio del cuneo fiscale, semplificazione dei provvedimenti, commesse pubbliche attraverso l’avvio delle grandi opere in tempi rapidi, promozione e acquisto del Made in Italy, taglio della burocrazia, digitalizzazione, infrastrutture fisiche e informatiche, pagamento degli arretrati per le forniture e i servizi alla PA, ammodernamento della PA per portarla ai migliori standard europei, uso dei fondi europei per lo sviluppo delle imprese. In poche parole: una politica industriale a misura di PMI!».

«La squadra di Governo è composta da tecnici e politici, capacità di agire e visione sono gli elementi essenziali per la riuscita nell’impresa di condurre l’Italia fuori dalla crisi. Saranno tante le azioni da compiere per non limitarsi solo ad usare i fondi europei, ma per “moltiplicarli”, quindi per fare in modo che ogni spesa sia un investimento per la crescita. Intendo sia la crescita del tessuto produttivo, che l’investimento sui giovani e sulla nascita di nuove imprese.

Dobbiamo restare un faro della manifattura in Europa. Lavorare insieme per questo, perché solo un solido Paese produttivo ha le condizioni per prosperare, creare occupazione e costruire il futuro».

Conclude Galassi – «Le PMI faranno la loro parte, ma hanno necessità che la politica investa su di loro e sul loro sviluppo. Siamo disponibili, come sempre, al dialogo per costruire e agire.».

