Incidente sull’autostrada A4 tra Capriate e Trezzo, 10 coinvolti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 febbraio 2021 – Intorno alle 13.30, lungo la autostrada A4 in direzione Venezia tra gli svincoli di Trezzo e Cavenago/Cambiago, in direzione Torino, un veicolo si è ribaltato e due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza e uno in codice verde in quello di Vimercate.

Un’ora dopo, in direzione opposta, verso Venezia, è avvenuto un incidente tra più veicoli, nel quale sono rimaste coinvolte 10 persone. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, tre ambulanze e un’automedica, è atterrato anche l’elisoccorso giunto da Bergamo, che ha trasportato un ferito in codice rosso in ospedale.

Redazione