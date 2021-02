(mi-lorenteggio.com) Melzo, 13 febbraio 2021 – Stamane, intorno alle ore 11.15, in un centro ippico in via Monte Sabotino, una 15enne è caduta da cavallo, riportando diverse contusioni. Sul posto è atterrato l’elisoccorso ed è giunta un’ambulanza della Croce Bianca Melzo. Dopo le prime cure, la ferita è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

V.A.