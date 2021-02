Monza. Minaccia e aggredisce quattro persone in parcheggio centro commerciale, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Monza, 13 febbraio 2021 – Giovedì sera, nel parcheggio del centro commerciale di via della Guerrina, un uomo di 38 anni, ha minacciato e spaventato con un machete mamma e figlia di 46 e 16 anni, tentando invano di derubarle. Successivamente, ha sfogato la sua follia contro due giovani, un fratello e una sorella di 2o anni e 24 anni. Immediato l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Monza, che sono riusciti, in poco tempo e garantendo l’incolumità di tutti a bloccare l’uomo, in evidente stato di alterazione, dovuto ad abuso di alcoolici.

Così, l’uomo è stato sottoposto al test dell’etilometro, risultando con un tasso alcolemico di 3,0 g/l. Le sue condizioni erano tali da consigliarne l’accompagnamento in ospedale, dove è stato curato e poi dimesso per finire in carcere con le accuse di reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza.