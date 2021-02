Olgiate Comasco. Incendio distrugge canile, salvi gli ospiti

(mi-lorenteggio.com) Olgiate Comasco, 13 febbraio 2021 – Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11.30, per cause in fase di accertamento, un grosso incendio ha interessato il canile comunale di via Fontanelle. Nonostante l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco, arrivati da Como, Appiano Gentile e Lomazzo, che hanno subito circoscritto l’incendio, le fiamme hanno distrutto la struttura, che risulta inagibile per i gravi danni del rogo. In corso le ultime operazioni di spegnimento oltre all’impegno di diverso volontari, che stanno cercando nuove sistemazioni per i diversi cani, che erano ospiti della struttura.

Redazione