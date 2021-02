PAGAMENTI FORNITORI, ASSESSORE CAPARINI: LA LOMBARDIA SI CONFERMA TEMPESTIVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 febbraio 2021 – “La Lombardia conferma la tempestività nei pagamenti delle imprese fornitrici saldate in media 18 giorni prima della scadenza delle fatture (i 60 giorni previsti per la pubblica amministrazione). Per quanto riguarda la Gestione Sanitaria Accentrata i fornitori vengono pagati 39 giorni dall’emissione della fattura, per tutto il resto dei beni e servizi dopo 42 giorni”.

Lo dichiara l’assessore regionale al Bilancio e Finanze della Lombardia, Davide Caparini.

“Le difficoltà economiche che le imprese stanno affrontando – prosegue Caparini – ci impegnano ad abbassare ulteriormente i tempi di pagamento. Sappiamo quanto sia assurdo che venga chiesto ai privati di fungere da banca per lo Stato”.

“È ciò che è avvenuto anche ai danni della Lombardia – puntualizza l’assessore- costretta ad anticipare 180 milioni per acquistare i dispositivi di protezione per conto dello Stato. Soldi che a distanza di 11 mesi non ci sono stati restituiti. Sono risorse sottratte alla nostra sanità. Comprendiamo la gravità della situazione e ci uniamo all’appello di coloro che chiedono tempi certi e celeri nei pagamenti”.

"Noi continueremo a fare la nostra parte" conclude Davide Caparini.

