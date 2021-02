VIDEO. MAXI TAMPONAMENTO SULL’AUTOSTRADA A32 TORINO – BARDONECCHIA – INCIDENTE

(mi-lorenteggio.com) Torino, 13 febbraio 2021 – Squadre del comando di Torino stanno intervenendo dalle 10 di questa mattina lungo l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, al km 52 in direzione Francia, per un maxi tamponamento che ha coinvolto 25 veicoli.

I vigili del fuoco hanno soccorso 20 persone rimaste bloccate nelle proprie automobili a seguito dell’incidente, deceduto uno degli automobilisti coinvolti. Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del tratto autostradale.

