AREA C – MASCARETTI (FDI): NON RIATTIVARE AREA C, AREA B E PARCHEGGI FINO A IMMUNITÀ’ DI GREGGE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2021 – “Consideramdo il rischio per la salute e per l’economia di nuovi picchi di contagi, occorre che il Sindaco Sala non riattivi il pagamento di Area C, Area B e dei Parcheggi almeno fino a che non sarà dichiarato ufficialmente raggiungimento dell’immunità di gregge. Purtroppo in passato l’amministrazione in carica ha tardato troppo a darci retta e il disincentivo all’utilizzo dell’auto ha certamente contribuito significativamente ad affollare i mezzi pubblici nelle ore di punta quando peraltro il Comune non aveva adeguatamente potenziato il trasporto pubblico nelle ore di punta” dichiara Andrea Mascaretti Capogruppo di FdI a Palazzo Marino “ritengo che le responsabilità in tal senso vadano verificate. Ora per non peggiorare la situazione la richiesta non contrattabile che pongo alla Giunta Sala è quella di bloccare la politica di restringimento delle carreggiate e di riduzioni dei parcheggi che portano allo stesso obiettivo – disincentivare all’utilizzo dell’auto privata – e comportano le stesse responsabilità per l’eventuale esposizione dei cittadini a maggiori rischi. L’Amministrazione deve ripristinare la fluidità del traffico e agevolare l’utilizzo dell’auto privata che resta senza dubbio un mezzo per contenere la diffusione del covid”.

Redazione