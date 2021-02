Derby Milan – Inter. I tifosi dell’Inter invitano a colorare la città di #milanoneroazzurra da domani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2021 – Quest’oggi, giorno di San Valentino, in vista del derby del prossimo 21 febbraio, tra Milan e Inter, visto che gli stadi sono ancora chiusi al pubblico, i tifosi dell’Inter, per manifestare il loro calore amore per la propria squadra. hanno affisso in parti della città di Milano, ( la foto è stata scattata in piazzale Brescia) , un cartello in cui si invita a colorare la città di nerazzurro, i colori di una delle squadre cittadine.

“Da lunedì 15 febbraio, per tutta la settimana che precede il derby del 21/02/2021, invitiamo tutti i tifosi della nostra beneamata a esporre i nostri colori. Coloriamo la nostra città con le bandiere sui balconi, capellini, sciarpe, spille e altro materiale che raffiguri i nostri colori e il nostro stemma. #milanoneroazzurra.

Vittorio Aggio