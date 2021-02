Primi punti per Rovera a Dubai con la Ferrari nell’Asian Le Mans Series

Il varesino bi-campione italiano GT ha esordito nella serie endurance a Dubai con un sesto e un sedicesimo posto nelle due corse disputate sulla 488 GT3 in equipaggio con Laursen e Nielsen. Le due prossime gare venerdì alle 13.00 e sabato alle 13.10 live web su www.asianlemansseries.com

(mi-lorenteggio.com) Dubai (Emirati Arabi), 14 febbraio 2020. Alessio Rovera ha esordito nell’Asian Le Mans Series ottenendo un sesto e un 16esimo posto tra le GT nelle due 4 Ore di Dubai disputate al volante della Ferrari 488 GT3 del team Formula Racing condivisa in equipaggio con i piloti danesi Johnny Laursen e Nicklas Nielsen. La “prima” stagionale ha permesso aI 25enne pilota varesino di tornare in pista prima del previsto esordio nel Mondiale Endurance in aprile e accrescere l’esperienza in questo tipo di gare in vista del doppio round finale della serie asiatica in programma in settimana sempre negli Emirati Arabi.

Rovera tornerà in pista per disputare le due 4 Ore di Abu Dhabi al via venerdì 19 febbraio alle 13.00 e sabato alle 13.10 (orari italiani) con live streaming su www.asianlemansseries.com . Il due volte campione italiano GT sarà all’esordio assoluto sul circuito di Yas Marina, ultimo doppio impegno prima di inaugurare il programma iridato nel FIA WEC con la 488 GTE di AF Corse.

Tornando alle due gare di Dubai, Rovera ha condotto la 488 GT3 di Formula Racing negli stint centrali, durante i quali ha rimontato diverse posizioni, soprattutto nella prima corsa. Nella 4 Ore disputata sabato Laursen-Rovera-Nielsen scattavano 12esimi in griglia e hanno concluso al sesto posto come prima Ferrari al traguardo, guadagnando i primi punti validi per il campionato. La gara di domenica, invece, è stata pesantemente condizionata da un contatto iniziale con fuoripista che è costato tempo prezioso e poi anche un drive through, costringendo l’equipaggio a risalire da fondo gruppo, fino alla 16esima posizione finale.

Rovera dichiara al termine del weekend di Dubai e in vista di Abu Dhabi: “Sono contento di questo esordio al rientro sulla 488 e del risultato della prima gara. All’inizio del mio stint mi sono ritrovato in mezzo a un po’ di traffico, presto però ho trovato il ritmo ed è andata bene. Per la seconda corsa avevamo tutto per migliorare, invece è stata molto difficile. Il contatto nel primo stint non ci ha permesso di sfruttare una vettura al 100% dell’efficienza quando sono salito per il mio stint. Ora andiamo ad Abu Dhabi. Speriamo cambi qualcosa nel Balance of Performance perché francamente ci sta penalizzando. Yas Marina è una pista nuova per me come per Laursen e Nielsen, sarà una scoperta per tutti ma credo che potremo giocarci delle buone chance dopo aver dimostrato, al netto degli imprevisti, un ottimo passo già questo weekend”.

Asian Le Mans Series 2021: 13 febbraio: 4 Ore di Dubai; 14 febbraio: 4 Ore di Dubai; 19 febbraio: 4 Ore di Abu Dhabi; 20 febbraio: 4 Ore di Abu Dhabi.

FIA World Endurance Championship 2021: 4 aprile 8 ore di Portimao; 1° maggio 6 Ore di Spa; 12-13 giugno 24 Ore di Le Mans; 18 luglio 6 Ore di Monza; 26 settembre 6 Ore del Fuji; 20 novembre 8 Ore del Bahrain.