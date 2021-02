(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 14 febbraio 2021 – Intorno alle ore 17.40, lungo l’alveo del fiune Ticino, un deltaplano (a motore), per cause in fase di acceramento, è precipitato in un luogo impervio in località al Salto. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunti i Vigili del Fuoco, ma, inutili sono stati i soccorsi, due persone sono decedute sul colpo.

Lo scorso 7 novembre, un farmacista di Albairate, perse la vita sempre in un incidente con un deltaplano a motore.

Redazione