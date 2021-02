Basiglio. Un patto Comune-Università per contrastare l’“obesità urbana”

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 15 febbraio 2021 – L’obesità urbana è una malattia che affligge circa un quarto

dell’umanità. Per contrastarla, il Centro di studio e ricerca sull’obesità (CSRO) dell’Università degli Studi ha elaborato la Carta di Milano, alla quale l’amministrazione comunale di Basiglio ha deciso di aderire.

Si tratta di un fronte comune di medici, esperti, amministratori locali e cittadini. Il progetto, infatti, ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i principali attori della salute pubblica, sottolineando come gli ambienti urbani, per l’organizzazione e la struttura delle nostre città, siano potenziali fattori di sviluppo dell’obesità.

La Carta di Milano si articola in dieci principi fondamentali che intendono ispirare e coinvolgere gli specialisti della salute, gli amministratori pubblici, i dirigenti sanitari, tutti gli attori politici, economici e sociali e i cittadini, impegnandoli in una sfida comune per il miglioramento della salute pubblica.

“Come amministrazione – sottolinea il sindaco Lidia Reale – siamo chiamati all’azione in prima persona, perché anche con piccole azioni possiamo fare la differenza. Per questo, intendiamo rafforzare un percorso che abbiamo intrapreso già da tempo, nell’ambito del progetto EAT (Educazione alimentare teen-ager), con progetti di educazione alimentare nelle scuole e l’installazione, nell’ingresso condiviso tra la palestra e la scuola e nel

Comune, di distributori automatici di alimenti di alta qualità e controllati nelle loro componenti, che rappresentano una sana alternativa al ‘junk food’”.

Entro breve, con il coordinamento dell’Università degli Studi di Milano, verrà costituito un gruppo di lavoro “Milano Obesity City Lab”, cui prenderà parte anche un rappresentante dell’amministrazione basigliese.

