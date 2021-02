Milano. MARTEDÌ 16 FEBBRAIO RIAPRE IL MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI

Fino al 4 aprile (giorno di Pasqua), il Museo offre l’ingresso gratuito a medici e infermieri della Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2021. Martedì 16 febbraio 2021, il Museo Diocesano Carlo Maria Martini riapre al pubblico.

I visitatori potranno nuovamente fruire delle collezioni permanenti, dopo il periodo di chiusura forzata per limitare la diffusione della pandemia, dal martedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00 (la biglietteria chiuderà alle 17.30).

Alle ore 13, la Direttrice e i Conservatori saranno lieti di accompagnare ad una breve visita alle collezioni i visitatori che avranno acquistato on line il biglietto “Pausa pranzo al Museo” (6 euro, www.midaticket.it/eventi/museo-diocesano-di-milano; posti limitati).

Inoltre, fino al 4 aprile (giorno di Pasqua), il Museo offre l’ingresso gratuito a medici e infermieri della Lombardia, come ringraziamento per il loro servizio, svolto in questo periodo di grande necessità.

L’accesso al Museo sarà regolato da norme a tutela dei visitatori e per evitare, al massimo, il rischio di contagio.

V.A.