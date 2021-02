PIANO LOMBARDIA: AVVIATI PIÙ DI 2.900 CANTIERI PER RILANCIARE ECONOMIA

Milano, 15 febbraio 2021 – Avviati più di 2.900 interventi, e completati 379, da parte dei Comuni lombardi su una disponibilità totale di 348,6 milioni di euro. E 95 interventi da parte di provincie e Città metropolitana di Milano, a fronte di 51,3 milioni di euro disponibili.

Sono questi i dati presentati dall’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori alla Giunta lombarda, in un’informativa che documenta il risultato raggiunto attraverso il fondo regionale di 400 milioni attivato dalla legge regionale 9/20 per interventi da iniziare entro il 31 gennaio.

LEVA PER IL RILANCIO ECONOMIA DEL TERRITORIO – “Grazie ai primi 400 milioni di euro messi in campo dal Piano Lombardia – spiega l’assessore Sertori – una percentuale prossima al 99% delle risorse assegnate è stata effettivamente impiegata dagli enti locali generando a livello territoriale, attraverso il cofinanziamento di alcuni interventi da parte dei beneficiari, una leva veramente significativa per risollevare l’economia locale”.

OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI – “È scaduto infatti da pochi giorni il termine per l’inserimento nella piattaforma Bandi online della dichiarazione di avvenuto avvio dei lavori da parte di Comuni, Province e Città Metropolitana di Milano. A consuntivo – puntualizza Sertori – possiamo annunciare che il Piano Lombardia ha raggiunto gli obiettivi preposti, ovvero quelli di realizzare interventi ritenuti prioritari sui territori e di iniettare tempestivamente risorse per rilanciare l’economia locale e generare lavoro dopo mesi di difficoltà e sacrifici”.

ECONOMIE UTILIZZABILI PER MISURE ANTI COVID – Le risorse derivanti da economie potranno essere utilizzate per nuovi interventi, purché rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 9/2020, che dovranno comunque essere completati entro il 20 novembre 2021. La legge di assestamento stabilisce inoltre che gli enti locali beneficiari sono autorizzati ad utilizzare le economie sui costi complessivi individuati dal quadro economico di progetto, derivanti da ribassi d’asta o da altre minori spese, per far fronte a maggiori spese connesse all’adozione di misure intese a fronteggiare l’emergenza da Covid-19.