CERIANO TIFA PER DUE: L’OPEN FIBRE DRUMS ENTRA NEL VIVO

Ceriano Laghetto (MB), 16 febbraio 2021 – D’ora in poi, vietato sbagliare: perché l’Open Fibre Drums Italia che si sta disputando in questi giorni sui campi del Club Tennis Ceriano (e su quelli del Centro Robur Saronno) entra nelle sue fasi decisive. Spettacolo assicurato dunque nel torneo ‘combined’ (maschile e femminile) con montepremi complessivo di 1.200 euro in scena in Brianza. C’è molta attesa in casa Ceriano per Mattia Rossi (2.4) e Massimiliano De Pasquale (2.4): i due giocatori puntano a staccare il pass per i quarti di finale. Riflettori puntati anche sul bergamasco Leonardo Malgaroli, classe 2002 e tesserato per la Brusaporto Tennis Academy, e sul 19enne di Castellanza (tesserato per il Tc Prato) Mattia Bellucci, di recente vincitore del Memorial Piero Serafini del Tennis Club Riccione e finalista, sempre in Brianza, all’Open del Ct Giussano.

Nell’evento femminile invece niente da fare per le ragazze del Club Tennis Ceriano: Maria Aurelia Scotti e Serena Paris si sono fermate agli ottavi (entrambe superate per 10-8 nel super tie break del terzo set) così come per Rachele Zingale, anche lei eliminata agli ottavi. Sabato 20 febbraio, in mattinata, sono previste le semifinali e domenica le finali che decreteranno i vincitori di questo primo appuntamento stagionale targato Club Tennis Ceriano.

CLUB TENNIS CERIANO, LA SCHEDA

II Club Tennis Ceriano svolge la propria attività in due sedi, quella principale di Ceriano Laghetto (MB) e in quella di Saronno (VA). Fin dalla sua fondazione, nel 1985, si è posto l’obiettivo di coniugare le ambizioni agonistiche a un ambiente familiare. Il CTC è sede di importanti eventi di rilevanza nazionale, il campionato di serie A femminile e i due Tornei Open maschile e femminile. A livello nazionale il circolo vanta una struttura tecnica e organizzativa di primo piano, con un’articolata attività giovanile agonistica che partendo dall’under 10 arriva fino all’under 16. La Scuola Tennis guidata dal Maestro Nazionale FIT Silverio Basilico, consta di ben 260 allievi divisi tra Settore Addestramento e Settore Agonistico e partecipa ogni anno con ben 15 squadre ai Campionati Nazionali, con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla formazione femminile di serie A2. Il Club Tennis Ceriano è un punto di riferimento a livello regionale oltre che per i risultati agonistici anche per l’intensa attività promozionale nelle scuole elementari, che da oltre un decennio, coinvolge ogni anno oltre 2000 bambini nel progetto “Tennis e Fair Play”.

