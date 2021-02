DESIGN, REGIONE LOMBARDIA ADERISCE ALLA ‘FONDAZIONE ADI COLLEZIONE COMPASSO D’ORO’

MAGONI: PERCORSO PER VALORIZZARE LE ECCELLENZE LOMBARDE

GALLI: SOSTEGNO CONCRETO A GRANDE ESPERIENZA CULTURALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2021 – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con gli assessori Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale, Moda e Design) e Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura) ha approvato una delibera che prevede l’adesione alla ‘Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro’. Il contributo regionale sarà di 50.000 euro, e volto a implementare le attività di valorizzazione e promozione del sistema del design lombardo, comparto strategico per l’economia regionale.

ASSESSORE MAGONI: DIAMO SEGUITO A UN PERCORSO VIRTUOSO – “Dopo la presentazione della nuova sede dell”ADI design Museum-Compasso d’Oro di Milano’, avvenuta all’inizio del 2020, Regione Lombardia – dice l’assessore regionale Lara Magoni – dà seguito a un percorso virtuoso di collaborazione con ADI, Associazione per il Design Industriale. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze lombarde: il sostegno all’ingegno e alla creatività dei nostri designer è fondamentale, in un momento di particolare difficoltà. Il design è driver strategico di crescita economica, ma anche di forte riconoscibilità: la collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione ADI, dimostra la volontà di sostenere concretamente i nostri territori, aumentandone l’attrattività nazionale e internazionale. Un contributo prezioso per rilanciare la nostra immagine nel mondo”.

ASSESSORE GALLI: ASSOCIAZIONE PARTE DELLA STORIA DEL DESIGN ITALIANO – “L’Associazione per il Disegno Industriale (ADI) e il Premio Compasso d’Oro – spiega l’assessore Stefano Bruno Galli – appartengono con pieno diritto alla prestigiosa storia del design italiano sin dalla metà degli anni Cinquanta. Una vicenda che ha sempre avuto, e possiede tutt’oggi, il baricentro in Lombardia e a Milano, vera e propria capitale mondiale del design. Il capoluogo lombardo si può senz’altro definire l’ago di un settore di frontiera per eccellenza, intrinsecamente capace, per vocazione, di coniugare un inestinguibile confronto tra cultura e industria, estetica e funzionalità, interminabile ricerca dell’unicum e grande capacità di riproduzione seriale”.

“Per queste ragioni – prosegue l’assessore – saluto con soddisfazione l’ingresso di Regione Lombardia nella ‘Fondazione ADI Collezione Compasso D’Oro’, soggetto giuridico, istituito nel 2001 dall’ADI, perché ritenuto lo strumento più idoneo a tutelare e valorizzare la sterminata collezione delle opere vincitrici del Compasso d’Oro”.

“L’ingresso di Regione Lombardia in Fondazione ADI – conclude Galli – è incardinato nel Protocollo di intenti per la valorizzazione del sistema museale del Design milanese nel Sistema museale nazionale, sottoscritto il 19 aprile 2019 tra Mibact, Regione Lombardia e Comune di Milano, allo scopo di riconoscere e promuovere la cultura del design, anche al fine di supportarne e promuoverne la filiera, sostenendo le migliori esperienze del settore. Che sono esperienze anzitutto culturali”