GOVERNO: MIRABELLI (PD), GIUSTA SCELTA PROROGA BLOCCO SFRATTI, ORA MISURE PER I PROPRIETARI

Milano, 16 febbraio 2021 – “Oggi sono stato ad incontrare i sindacati inquilini che hanno organizzato un presidio per sostenere il blocco degli sfratti previsto dal Decreto Milleproroghe fino alla fine di giugno. Credo che la scelta di non rischiare di aggiungere altri problemi sociali in un momento grave e di emergenza, sia quella giusta. Usiamo questi mesi per trovare i modi per garantire ai proprietari i propri legittimi diritti senza mettere in mezzo alla strada chi ha perso reddito e lavoro”. Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.

Redazione