IMPRESE. NASCE FEDERATED INNOVATION

Milano, 16 febbraio 2021 – “La nascita del progetto Federatd Innovation avvenuta oggi è un’ottima notizia per Milano, la Lombardia e per l’Italia. Vengono aggregate 32 tra le migliori aziende private, coordinate da Cariplo Factory, che svilupperanno modelli di innovazione nel campo delle Life Sciences e City of the Future”.

Lo afferma Guido Guidesi assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

ASSESSORE: SI REALIZZERANNO PROGETTI INNOVATIVI: “Regione Lombardia guarda con interesse l’operazione perché consapevole che potranno realizzarsi progetti innovativi e che guardano al futuro con il rilancio del Paese”, ha spiegato Guidesi.

“Interessante e importante per il territorio lombardo la decisione di attivare nell’area ex Expo un hub di open innovation di livello internazionale con benefici per il sistema economico e produttivo e con ricadute per tutta l’area limitrofa”.

