SICUREZZA CARCERI, DE CORATO: SOLIDARIETÀ AD AGENTI AGGREDITE A VIGEVANO

MINISTRO LAMORGESE HA DIMENTICATO TASER

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2021 – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha espresso solidarietà alle agenti di polizia penitenziaria aggredite da una detenuta all’interno del carcere di Vigevano (PV).

“Nonostante la carenza di organico – sottolinea l’assessore – denunciata da tempo dai sindacati di categoria, gli uomini e le donne in servizio nelle carceri lavorano con grande professionalità. Le condizioni in cui operano però non sono semplici e gli agenti finiscono per essere vittime di aggressioni da parte dei detenuti”.

“Spesso – rimarca De Corato – alcuni esponenti politici e associazioni si dimostrano più attenti ai diritti dei detenuti che a quelli dei lavoratori”.

“Chiedo pertanto al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – conclude De Corato – che fine abbiano fatto i taser per le Forze dell’ordine, la Polizia locale e la Penitenziaria. È necessario, al più presto, fornire alle guardie carcerarie per la loro tutela, sia la pistola elettrica, sia lo spray al peperoncino”.