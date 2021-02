Upgrade per Guns of Glory: la Maschera di Ferro

Milano, 16 febbraio 2021 – Sono bastati pochi giorni perché Guns of Glory: la Maschera di Ferro raggiungesse la vetta dei 10 milioni di download dal Play Store, dopo aver ricevuto un aggiornamento massiccio, da tempo richiesto dei giocatori per eliminare alcuni problemi e migliorare funzionalità e giocabilità, a dire il vero già altissima.

Il gioco da tempo stava cavalcando verso il successo con numeri da capogiro per gli sviluppatori ed è stata una vera e propria corsa contro il tempo quella per mettere online l’aggiornamento in tempo perché fosse pronto per le festività, quando i log salgono esponenzialmente.

Picco di download a dicembre per Guns of Glory

Il 7 dicembre la fatidica soglia di dowload necessaria per entrare nell’Olimpo dei migliori giochi di sempre è stata superata, ma le novità in attesa sembrano essere davvero tante e la community di fans si è già cominciata a muovere per cercare di scoprire tutto quanto.

Guns of Glory: la Maschera di Ferro è un gioco ambientato in epoca illuminista, quando pistole e cannoni iniziavano ad essere davvero determinati in battaglia. Si tratta di un RPG, come ci riporta Giochi24 Notizie, specializzato in videoludica e sempre attento alle nuove tendenze.

Al momento è il gioco di punta della casa di software Century Games Limited e si assesta al settimo posto fra i videogame più scaricati da Play Store, rivaleggiando quindi anche con colossi e software house ben più mature di quella che è riuscita in pochi mesi ad ottenere il risultato che per tante ha richiesto anni di fatica.

Strategia e battaglie

Il gioco si basa sul combattimento, ma strategia e tower defense sono elementi importanti, come hanno loro malgrado scoperto molti dei primi players, che avevano sottovalutato quanto rilevanti potessero essere le loro scelte.

Ad esso con il nuovo aggiornamento, il gioco raggiunge finalmente la maturità necessaria, così come i suoi appassionati che lo hanno premiato con numeri da record di aggiornamenti scaricati, segno che sta ancora andando alla grande e che la community è molto attiva.

Le recensioni online non hanno tardato a comparire sulle principali piattaforme e anche nei gruppi sociale dedicati al settore gaming sono in tanti gli entusiasti che stanno dandosi davvero da fare per cercare nuovi proseliti da instradare Guns Of Glory : la Maschera di Ferro.

Nell’aggionaanto spicca il nuovo livello massimo per le minacce e per la gloria degli edifici, svincolati fra loro, ma che aprono prospettive non indifferenti per gli strateghi più astuti.

Per gli amanti della personalizzazioni e della cosmetica, inoltre, sono disponibili nuove parti in oro per la Nave Volante, uno degli artefatti più interessanti di tutto il gioco e che hanno entusiasmato i player che si sono subito messi a customizzarla per affrontare la battaglia.

Che il gioco di per se sia un successo non trascurabile, ma la patch di aggiornamento è riuscita a migliorarlo, come dimostrato dal picco positivo di download subito dopo il suo rilascio.

L. M.