Vandali rompono su treni Trenord della tratta Milano-Stradella vetri e finestrini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2021 – Ieri, sulla linea Milano-Stradella si sono verificati atti vandalici a due treni della flotta Trenord: sul convoglio che effettuava la corsa 10469 (Milano Porta Garibaldi 13.47-Stradella 15.05) ieri sono stati rotti diversi finestrini, mentre il treno percorreva la tratta fra Pavia e Stradella.

L’atto vandalico ha comportato la sostituzione con bus delle corse 10474 (Stradella 16.55-Milano G. Pirelli 18.13) e 10895 (Milano G. Pirelli 18.12-Piacenza 19.23).

Sul convoglio che effettuava la corsa 10478 (Stradella 18.55-Milano G.Pirelli 20.13) prima della fermata di Broni sono stati rotti alcuni vetri di carrozze e sono stati rubati i martelletti frangivetro. Il treno è stato limitato a Broni. L’atto vandalico ha comportato la sostituzione con bus della corsa 10483 (Milano G. Pirelli 20.47-Piacenza 22.49).

I convogli sono stati condotti in deposito per la manutenzione. Nel 2019 Trenord ha registrato oltre 9.500 atti vandalici tra graffiti, sedili divelti e distrutti, martelletti frangivento rubati, tendine parasole rubate e strappate. Solo la rimozione dei graffiti nel 2019 ha raggiunto un costo di 1,5 milioni di euro.

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha stigmatizzato l’ennesimo episodio vandalico ai danni di treni sulla tratta Milano-Stradella.

“Alcuni delinquenti – ha aggiunto – hanno rotto i finestrini di varie carrozze e rubato i martelletti frangivetro. Non è certo il primo episodio”.

“E’ in fase di definizione – ha sottolineato De Corato – un accordo tra Regione Lombardia e le Prefetture di Lecco e di Milano. Obiettivo aumentare la sicurezza sui treni. Saranno incrementati i servizi della Polfer e della Polizia locale a bordo e sulle banchine della linea ferroviaria compresa in quella tratta”.

“Gesti incivili come questi si commentano da soli. È desolante constatare come certi comportamenti inaccettabili sia ancora così frequenti, basti pensare agli ingenti costi sostenuti per riparare i danni causati dai vandali. Si tratta di azioni senza senso che procurano disagi alla collettività e ai cittadini che usufruiscono del servizio”. Commenta così l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, l’episodio vandalico ai danni di treni della tratta Milano-Stradella.