Abbiategrasso. Arrivati 133 tablet per le scuole cittadine

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO 17/02/21 – Sono arrivati i 133 tablet, modello Lenovo M10, ordinati dal Comune da destinare alle scuole cittadine, e che verranno distribuiti durante le prossime settimane. “Il Comune ha stanziato 40mila euro di fondi per riuscire a rispondere a tutte le richieste che ci sono pervenute da parte dei dirigenti scolastici per le scuole elementari e medie – spiega l’assessore all’Istruzione Eleonora Comelli -. I tablet saranno dati in comodato d’uso agli istituti scolastici che potranno utilizzarli sia per la didattica a distanza sia per progetti legati all’innovazione tecnologica”.

V.A.